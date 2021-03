Am Freitagabend wurden bei Let's Dance die diesjährigen Tanzpaare gebildet. Eine der Profitänzer-Damen hatte dabei ganz besonders gestrahlt: Renata Lusin (33) darf mit dem Fußballer Rúrik Gíslason (33) trainieren. Der isländische Kicker gilt als echter Frauenschwarm und wird sogar als schönster Fußballer der Welt gehandelt. Was hält also Renatas Ehemann Valentin (34) davon? Mit Promiflash sprach er über den neuen Tanzpartner seiner Frau.

Im Gespräch mit Promiflash beteuerte Valentin, sich sehr für seine Frau gefreut zu haben. "Sie will immer Vollgas geben und mit Rúrik wird sie auf jeden Fall das verwirklichen können, was sie sich vorstellt", erzählte der Tänzer. Zudem sei Rúrik ein sehr sympathischer Mann, mit dem sich seine Frau auf professioneller Ebene gut verstehen wird, ist sich der Profitänzer sicher. Mit Eifersucht habe er nicht zu kämpfen. "Da vertraue ich meiner Frau komplett", versicherte der 34-Jährige.

Dass sich Renata über ihren Tanzpartner gefreut hat, dürfte am Freitagabend auch Valentin nicht entgangen sein. Die Begeisterung stand ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. "Ich kann mein Gesicht nicht immer kontrollieren. Das ist pure und echte Emotion", erklärte sie gegenüber Promiflash. Immerhin habe jedes Mädchen gehofft, mit Rúrik zu tanzen. Dementsprechend sei sie dankbar und überglücklich.

