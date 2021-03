Cameron Diaz (48) plaudert über ihre Mutterschaft! Lange hatte man von der Schauspielerin nicht mehr so viel gehört. Sie zog sich aus der Hollywood-Welt zurück, um ihr Privatleben zu genießen. Denn Ende 2019 bekamen sie und ihr Ehemann Benji Madden (41) Nachwuchs – eine kleine Tochter namens Raddix. Die Zeit mit ihrem Kind scheint die Beauty in vollen Zügen zu genießen. Nun verdeutlichte Cameron erneut, wie sehr sie ihr Mutter-Dasein liebt!

Gegenüber dem Talkmaster Jimmy Fallon (46) in seiner Sendung The Tonight Show schwärmte sie von ihrem einjährigen Töchterchen. "Sie ist einfach wunderbar. Sie ist das Beste, was mir und Benji jemals passiert ist. Wir sind so glücklich", sprach Cameron auch gleichzeitig für ihren Liebsten. Sie scheint momentan in der schönsten Phase ihres Lebens zu sein.

In Naomi Campbells (50) YouTube-Reihe namens "No Filter" sprach Cameron darüber, dass sie wohl einen etwas anderen Weg gegangen sei, als viele Frauen: "Viele Menschen machen es genau anders herum. Sie heiraten und gründen eine Familie in ihrer Jugend. Ich mache es erst in der zweiten Hälfte meines Lebens."

Anzeige

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Hollywood-Star

Anzeige

Instagram / benjaminmadden Benji Madden und Cameron Diaz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de