Wer verdient den The Masked Singer-Pokal? Sie hat ihre Chance leider verpasst: In der vergangenen Show bekam das Einhorn die wenigsten Zuschauerstimmen und musste daher seine Identität preisgeben – zum Vorschein kam Franziska van Almsick (42)! Jetzt sind noch acht Kostüme im Rennen. Wem würde Franzi den "The Masked Singer"-Sieg am ehesten gönnen? Promiflash hat mal bei der ehemaligen Profi-Schwimmerin nachgefragt!

"Gönnen ist ja immer so ein bisschen schwierig", betont die Sportlerin lachend. "Ich glaube, dass ich im letzten Dreikampf gegen zwei Sänger angetreten bin. Auf der einen Seite ist man natürlich sehr stolz, auf der anderen Seite schnürt es einem ein bisschen den Hals zu", erklärt Franzi weiter. Deshalb würde sie sich wahnsinnig freuen, wenn es auch mal ein "Nicht-Sänger" bis ganz nach oben schafft.

Aber hat Franzi denn wirklich keinen Favoriten? "Ich glaube, das Rennen ist ganz ganz eng. Ich habe mich aber ein bisschen in die Stimme des Leoparden verliebt, die ist einfach atemberaubend", plaudert die 42-Jährige aus. Glaubt ihr, der Leopard wird es weit bringen bei "The Masked Singer"? Stimmt ab!

ProSieben / Willi Weber Das Einhorn bei "The Masked Singer"

Getty Images Franziska van Almsick auf dem Ball des Sports in Wiesbaden im Februar 2020

ProSieben / Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

