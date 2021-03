Matthias Opdenhövel (50) hat eine sehr mächtige Position bei The Masked Singer: Nicht nur, dass er der Moderator ist – er gehört außerdem in jeder Staffel zu einer Handvoll von Personen, die alle Promi-Identitäten kennen, die unter den Kostümen stecken! Dadurch kann der Zuschauerliebling natürlich weder mitraten noch selbst an der Gesangsshow teilnehmen. Aber wenn Matthias mal bei "The Masked Singer" mitmachen könnte, welches Kostüm würde er sich wohl aussuchen?

Diese Frage hat Promiflash dem 50-Jährigen bei der Pressekonferenz zur neuen Staffel gestellt – und die Antwort dürfte viele überraschen: "Wenn ich ein Kostüm hätte haben können, wäre es auf jeden Fall ein Einhorn gewesen, ein punkiges Einhorn!", verrät Matthias. "Wir haben ja jetzt eine wunderschöne, konventionelle Version eines Einhorns – aber ein Punk-Einhorn wäre mein Kostüm gewesen." Dann hätte er es sich außerdem zur Aufgabe gemacht, dass Rateteam-Star Rea Garvey (47) sich in ihn verliebt.

Tatsächlich ist der Star unter dem Einhornkostüm erst vergangene Woche enthüllt worden: Es war die ehemalige Profi-Schwimmerin Franziska van Almsick (42)! Im Promiflash-Interview im Anschluss an ihren Exit offenbarte sie: "Als klar war, dass ich das Einhorn bin, bin ich erst mal zusammengezuckt. [...] Das Tüll-Prinzessinnenkleid war vom Typ her schwierig für mich. Aber jetzt liebe ich das Einhorn!"

Instagram / matthiasopdenhoevel Moderator Matthias Opdenhövel und das "The Masked Singer"-Maskottchen

ProSieben/Willi Weber Das Einhorn bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Franziska van Almsick als Einhorn bei "The Masked Singer" 2021

