Der Auftritt des The Masked Singer-Leoparden sorgt wieder für Aufsehen. In der vergangenen Woche hatte es viele Theorien zu dem Raubkatzenkostüm gegeben. Die Prominente, die sich darunter versteckt, hatte den ganzen Auftritt über nämlich gesessen und wurde sogar auf die Bühne getragen – ist das etwa ein Hinweis? Dieses Mal überraschte der Leo die Zuschauer wieder mit seinem Weg auf die Bühne: Der Leopard kroch auf allen Vieren!

Die Twitter-User hatten in der vergangenen Woche überlegt, ob die "The Masked Singer"-Sängerin vielleicht Probleme beim Laufen hat oder möglicherweise sogar blind ist, da sie nie selbst auf die Bühne läuft. Genau auf diese Theorien spielte Moderator Matthias Opdenhövel (50) bei seiner Anmoderation dieses Mal an – und der Leo kroch kurzerhand auf die Bühne. Während seiner Performance saß der "The Masked Singer"-Kandidat dann wieder auf seinem altbekannten Thron, auf dem er später auch wieder rausgetragen wurde.

Bedeutet das etwa, dass an der Fan-Theorie etwas dran sein könnte? Auch Rateteam-Mitglied Rea Garvey (47) glaubt, dass das ein Hinweis sein könnte. Er vermutet unter dem Kostüm die blinde Sängerin Joana Zimmer (38).

ProSieben / Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Carolin Kebekus, Ruth Moschner, Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Getty Images Joana Zimmer in Berlin, November 2014

