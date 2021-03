Die Fans können sich auf pure Unterhaltung freuen! Seit Anfang Februar ist endlich ganz offiziell bestätigt, welche Stars und Sternchen in die Fußstapfen von Désirée Nick (64), Claudia Obert (59) und Co. treten – Promis unter Palmen geht in eine zweite Runde und mit dabei sind unter anderem die Love Island-Bekanntheiten Henrik Stoltenberg und Elena Miras (28). Letztere hat sich nach einer längeren Pause vor wenigen Tagen wieder auf Social Media zurückgemeldet und damit klar gestellt, dass die Arbeit am Set zu Ende ist. Wann das Format ausgestrahlt wird, war allerdings noch nicht bekannt – bis jetzt!

Wie aus einer Sat.1-Pressemitteilung hervorgeht, startet "Promis unter Palmen" schon in wenigen Wochen. Am Montag, den 12. April 2021 geht es zur Primetime in die neue Runde. Das bedeutet also: Die Show, in der die VIP-Teilnehmer um den Sieg kämpfen, bekommt einen neuen Sendeplatz. Im vergangenen Jahr lief der Promi-Fight am Mittwochabend. Ein Highlight für die Zuschauer: Nach der Folge ist der Palmen-Spaß längst nicht vorüber – der Sender kündigt eine weitere Neuerung an...

Die zweite Staffel wird nicht nur ganze zwei Staffel-Episoden mehr bieten, sondern auch eine eigene Late Night Show bekommen. "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" läuft zunächst direkt im Anschluss auf Sat.1, nach der Auftaktfolge dann jeweils um 22:30 Uhr auf sixx – und zwar live. Moderiert wird der Talk von Jochen Bendel (53) und Melissa Khalaj (31).

Instagram / elena_miras Elena Miras im April 2020 in Zürich

Promis unter Palmen, Sat.1 Jochen Schropp bei "Promis unter Palmen – Die große Aussprache"

Getty Images Jochen Bendel im Januar 2014 in Frankfurt

