Bald gibt es Let's Dance in der Mini-Version. Derzeit versuchen wieder einige Prominente der Jury rund um Joachim Llambi (56) in der RTL-Show mit ihren Tanzkünsten zu imponieren. Doch selbst der beste Kandidat der Riege kann in Kürze wohl einpacken – ihnen wird ab dem 9. April bei "Let's Dance – Kids" nämlich von den ganz Kleinen große Konkurrenz gemacht. Jetzt wurde endlich bekanntgegeben, auf welche jungen Promi-Tänzer sich die Zuschauer freuen dürfen!

Wie RTL berichtet, wird nach ihrer berühmten Mama, Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams (48), auch Angelina Stecher-Williams das Tanzbein schwingen. Erstere freut sich extrem für ihre Tochter und erklärt: "Bei 'Let's Dance' habe ich persönlich so viel lernen dürfen und gleichzeitig hat jede Herausforderung auch so viel Spaß gemacht. Die gleiche Freude wünsche ich Angelina!" Natürlich tritt die Elfjährige nicht allein bei dem Wettbewerb an: Neben ihr sind außerdem "Die Pfefferkörner"-Darsteller Spencer König, Tanja Szewczenkos (43) Spross Jona Szewczenko, Erdoğan Atalays (54) Sohn Maris Ohneck und GZSZ-Schauspielerin Zoé Baillieu mit dabei.

Die Kate-Wiedmann-Darstellerin erfuhr von ihrer "Let's Dance"-Zusage auf besonders süße Art und Weise: Ihre Kollegin und GZSZ-Mutter Anne Menden (35) überraschte sie mit der frühen Botschaft am Set und erklärte ihr: "Liebe Zoé, du bist ja unser kleines Powerpaket, du wirst das rocken, du bist dabei bei 'Let's Dance – Kids'."

Getty Images Judith Williams im September 2017

MG RTL D / Rolf Baumgartner Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) mit Emilys Tochter Kate

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der Jury von "Let's Dance" in Köln im April 2016

