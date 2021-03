Wird Sarah Lombardi (28) schon bald vor den Traualtar treten? Die amtierende The Masked Singer-Gewinnerin erhielt für ihre neuen musikalischen Projekte ein überwältigendes Feedback – und auch privat läuft es bei der Sängerin rund. Mit dem Fußballer Julian Büscher (27) scheint die Brünette endlich ihren Mr. Right gefunden zu haben: Die Verlobung der beiden im November vergangenen Jahres setzte ihrer Liebe das Krönchen auf. Sarah hat Promiflash nun aber verraten, dass es bis zur Eheschließung noch ein wenig dauern könnte!

Im Interview mit Promiflash offenbarte die Musikerin, dass die Planung für ihren großen Tag momentan nicht an erster Stelle stehe: "Das ist jetzt erst mal tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt." Der Grund für den Aufschub: die anhaltende Gesundheitslage. "Ich freue mich zwar [auf die Hochzeit], aber zur Zeit geht es erst mal darum, dass wieder Normalität ins Leben kommt und wenn das dann passiert ist, dann widmen wir uns so langsam der Planung", erzählte die 28-Jährige.

Ob die Beauty den Namen ihres Verlobten annehmen möchte, weiß sie im Übrigen noch nicht. "Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Der einzige Grund, warum ich den Namen Lombardi nach der Scheidung behalten habe, ist mein Sohn. Ich fände es komisch, wenn ich einen anderen Namen hätte als Alessio", verriet sie vor einigen Tagen gegenüber Bild.

Sarah Lombardi und Julian Büscher kurz nach ihrer Verlobung

Sarah Lombardi und Julian Büscher im September 2020

Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio und ihrem Verlobten Julian Büscher

