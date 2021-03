Weltweit trauern Künstler um Michael Gudinski! Der Australier arbeitete seit den 70er-Jahren erfolgreich als Musik-Promoter. Mit seiner Firma Frontier Touring organisierte er etliche Touren und Musikfestivals und brachte so einige musikalische Superstars nach Australien und Neuseeland. Jetzt ist Michael im Alter von 68 Jahren überraschend verstorben. Stars wie Paul McCartney (78) und Ed Sheeran (30) zollen ihm nun mit rührenden Abschieds-Posts Tribut.

Ed, der in der Vergangenheit mit Michael zusammengearbeitet hatte, teilte auf Instagram ein Bild, Arm in Arm mit dem Musikpromoter am Strand. Dazu schrieb er lediglich: "Ich werde dich vermissen, Kumpel." Auch mehrere von Paul McCartneys Australien-Tournees wurden von Michael organisiert. "Michael war so ein toller Typ und hat sich immer so gut um uns gekümmert, wenn wir durch Australien getourt sind. Jeder in der Band und der Crew hat ihn geliebt und respektiert und wir werden uns mit großer Zuneigung an ihn erinnern", verabschiedete Paul sich auf Twitter.

Besonders emotionale Worte fand Kylie Minogue (52). Sie teilte ein Selfie mit dem 68-Jährigen, zu dem sie offenbar eine ganz besondere Bindung hatte. "Ein Titan der Musikindustrie. Einzigartig und für mich für immer ein Familienmitglied. Mein Herz ist gebrochen und ich kann nicht fassen, dass er nicht mehr da ist. Unersetzbar und unvergesslich. Ich werde dich immer lieben", heißt es in ihrem Post.

Getty Images Michael Gudinski bei den Helpmann Awards, 2009

Getty Images Paul McCartney in Miami 2017

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue und Michael Gudinski

