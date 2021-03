Helen Flanagan (30) ist auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft angekommen! Aktuell erwarten die Schauspielerin und ihr Verlobter Scott Sinclair das dritte Kind. Im Netz hält die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Während die anstehende Geburt nun immer näher rückt, scheint die Schwangere diese Phase noch mal dokumentieren zu wollen: Helen teilte eine Aufnahme ihres nackten Babybauchs!

"37. Schwangerschaftswoche", verkündete Helen stolz via Instagram. Mit einem schüchternen Lächeln posiert die werdende Dreifach-Mutter in Unterwäsche vor der Kamera – dabei wird das enorme Wachstum ihrer Körpermitte besonders deutlich: So nimmt der Bauch der 30-Jährigen auf einem weiteren Schnappschuss fast zwei Drittel des gesamten Bildes ein. Ob es sich bei den Bildern vielleicht sogar um die letzten vor der Entbindung handelt?

Helens Community ist sich jedenfalls einig: Allzu lange wird die Beauty nicht mehr auf ihr Kind warten müssen. "Der Bauch sitzt schon ziemlich tief. Bereit für die Geburt. Ich denke, du bist so weit", schrieb eine Nutzerin in den Kommentaren. Und auch eine Freundin der Blondine ist sich sicher: "Das nächste Mal, wenn ich dich sehe, wirst du das Baby im Arm halten!"

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan im März 2021

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, britischer TV-Star

Glaubt ihr, bei den Aufnahmen handelt es sich tatsächlich um die letzten Schwangerschaftsfotos vor der Geburt? Ja, das sieht ganz danach aus! Nee, das kann noch dauern. Abstimmen Ergebnis anzeigen



