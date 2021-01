Helen Flanagan (30) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Scott Sinclair erwartet die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin jetzt schon ihr drittes Kind. Bis ihre Familie weiter gewachsen sein wird, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, denn: Die Schauspielerin befindet sich bereits im letzten Trimester der Schwangerschaft. Inzwischen hat Helen einen kugelrunden Babybauch – und sie weiß ganz genau, wie sie ihn in Szene setzen kann!

Via Instagram veröffentlichte die Dreifach-Mama in spe jetzt eine Reihe hübscher Bilder, auf denen sie stolz – und vor allem stylish – ihre XXL-Kugel präsentiert. Helen ist in eine coole Kombi aus weißem Leinenkleid und schwarzen Boots gekleidet. Zwar posiert die Beauty auf jedem Foto anders, doch jedes Mal kommt ihr hübscher Babybauch perfekt zur Geltung!

Wie facettenreich Helen ihre Mama-Rundungen stylen kann, beweist sie mit einem weiteren Post. Hier hat der Serienstar nämlich einen süßen, gemütlichen Zuhause-Look gewählt: Sie trägt schlichte Leggings, Hausschuhe und einen pinken Cardigan mit aufgedruckten Kirschen und Bubikragen – ein schwarzer Haarreif rundet das Outfit perfekt ab.

Helen Flanagan, Schauspielerin

Helen Flanagan, Januar 2020

Helen Flanagan, Serienstar

