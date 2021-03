Giuseppina Bonaffini will endlich Klarheit schaffen! Die inzwischen ausgeschiedene DSDS-Kandidatin fiel in der diesjährigen Castingshow-Staffel nicht nur wegen ihrer Stimme auf, sondern in den vergangenen Folgen auch durch Zankereien mit Kollegin Katharina Eisenblut. Letztere hatte sich unter anderem darüber aufgeregt, dass ihre Gruppenmitglieder Giusy und Ilaria Di Nieri sich angeblich mit Wein betrunken hätten, anstatt ihre Songtexte zu lernen. Diese Vorwürfe will die 23-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich jetzt ebenfalls zu Wort!

In einem Instagram-Video erzählt die Mainzerin jetzt, dass sie, anders als im TV dargestellt, nur an einem Glas Wein genippt habe – und macht den Schnitt dafür verantwortlich, dass dies für die Zuschauer anders ausgesehen habe: "Natürlich haben die das bei DSDS dann so dargestellt, als hätte ich alles leer getrunken und als hätte ich die ganze Zeit getrunken", behauptet sie. Allerdings regt sie sich weniger über RTL auf als vielmehr über die Aussagen ihrer ehemaligen Mitstreiterin Katharina: "Und eine liebe Person hat irgendwie die ganze Zeit in den Interviews gesagt: 'Während ich hier die Songtexte lerne, sind die die ganze Zeit dabei zu trinken.' Leute, das war gar nicht so!"

"Unsere Gruppe wurde sehr schlecht dargestellt. Nicht von RTL, sondern von Katharina. Hat uns nicht gut behandelt", wirft Giusy ihrer Kollegin vor. Die 26-Jährige habe in Interviews über ihre Gruppe hergezogen – vor ihr und Ilaria aber immer wieder betont, wie froh sie über die Gruppenzuteilung sei.

