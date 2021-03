Ashley James fühlt sich offensichtlich rundum wohl in ihrer Haut! Vor wenigen Wochen hat sich das Leben der Reality-TV-Beauty komplett verändert: Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Söhnchen Alfie Rivers ist der ganze Stolz der ehemaligen UK-Promi Big Brother-Kandidatin. Während die Britin vor wenigen Wochen noch mit XXL-Babybauch spazieren ging, schiebt sie nun überglücklich den Kinderwagen mit ihrem Spross durch die Gegend – dabei lässt sich Ashley auch von dem einen oder anderen Kilo mehr auf den Hüften nicht beunruhigen!

"Mein Körper ist vielleicht nicht derselbe, er erholt sich immer noch, aber ich hatte nie mehr Ehrfurcht davor", teilte Ashley ihrer Community via Instagram mit. Immerhin liegt die Entbindung der Blondine gerade mal sieben Wochen zurück. Falls der Gedanke von zu vielen Kilos auf den Rippen aufkomme, erinnere sich Ashley immer wieder selbst daran, welche Arbeit ihr Körper in den vergangenen Monaten geleistet hat. "Es ist surreal. Das hat mir definitiv eine neue Wertschätzung meines Körpers gegeben", erklärte der Reality-TV-Star.

Denn auch wenn Ashley wohlauf ist, sind ihre Bauchmuskeln und die Beckenbodenmuskulatur nach der Schwangerschaft längst noch nicht wiederhergestellt. Das scheint einigen Neu-Mamas allerdings nicht bewusst zu sein, weshalb die Britin mit ihrem Post aufklären will. Allzu viel möchte Ashley aber ohnehin nicht an ihrem derzeitigen Körper ändern: "Was ich an meinem neuen flachen Bauch liebe ist, dass Alf es liebt, darauf zu liegen!"

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James in ihrer Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James mit ihrem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de