In dieser Woche kommen fast alle Bachelor-Mädels auf ihre Kosten! Dass Niko Griesert (30) mit Michelle Gwozdz, auch genannt Mimi, und Stephie Stark (25) bereits den nächsten Schritt gewagt hat, ist längst bekannt. Die Ladys haben bereits feurige Küsse mit dem TV-Single ausgetauscht. Während Mimi sich in dieser Woche nicht über weitere Zärtlichkeiten freuen konnte, züngelte Niko aber schon mit Stephie, Michèle de Roos und Hannah Kerschbaumer (28). Doch damit längst nicht genug: Auch Linda-Caroline Nobat (26) bekommt ihren ersten Bachelor-Kuss – und zwar in der Nacht der Rosen.

Dass die übrigen fünf Damen ganz in ihrer Nähe sind, scheint den Osnabrücker und die Jurastudentin nicht im Geringsten zu stören. Niko gesteht der Dunkelhaarigen nicht nur, dass er sich in ihrer Nähe wie ein König fühle, sondern küsst sie daraufhin innig. Doch war der Kuss in dieser Situation überhaupt die richtige Entscheidung? "Für mich hat es sich im Moment so angefühlt. Aber im Gesamtbild auf den ganzen Abend betrachtet – weiß nicht, ob es da so reingepasst hat", zweifelt er im Nachhinein doch etwas daran.

Damit ist Karina Wagner (25) die einzige der sechs noch verbliebenen Frauen, die sich noch nicht mit Niko geküsst hat. Ob das auch der Grund ist, warum die Kosmetikerin in der Rosennacht einen Nervenzusammenbruch erleidet? Beim Tanzen bricht sie plötzlich in Tränen aus und bittet den 30-Jährigen, ihr seine Entscheidung schon vorab mitzuteilen: "Das hat sich schon so nach Abschied angehört. Sag es mir einfach jetzt." Nikos Antwort darauf: "Ist alles okay, wirklich. Du musst dir keine Sorgen machen." Ob Karina also eine Rose bekommt?

