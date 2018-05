Zieht Katie Price (39) jetzt endgültig den Schlussstrich? Obwohl das britische Model seit Januar 2013 mit Kieran Hayler (31) verheiratet ist, ähnelte das Liebesleben der Blondine in den vergangenen Jahren einer wilden Achterbahnfahrt. Immer wieder trennte sich das Paar und fand wenige Wochen später erneut zueinander. Nun scheint die Reality-TV-Queen ein für alle Mal genug zu haben: Sie will sich von Kieran scheiden lassen!

Wie The Sun berichtet, habe sich Katie nach drei Trennungen von Kieran für eine Scheidung entschieden. "Nach dem ganzen Hin und Her ist es jetzt wirklich vorbei. Beide haben das jetzt eingesehen", sagt ein Insider über das Beziehungs-Aus. Demnach sei das Paar nicht im Streit auseinandergegangen und möchte aus Rücksicht auf die Kinder keinen Rosenkrieg führen. "Kieran wohnt immer noch in ihrem gemeinsamen Haus. Er kann einfach toll mit den Kids umgehen", erklärt die Quelle.

Katie und Kieran haben zwei gemeinsame Kinder: den vierjährigen Sohn Jett Riviera und die dreijährige Tochter Bunny. Aber auch um die drei Kids aus Katies früheren Beziehungen kümmerte sich der 31-Jährige stets liebevoll.

Instagram / officialkatieprice Katie Price und ihr Ehemann Kieran Hayler

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihrem Ehemann Kieran Hayler und ihren fünf Kindern

Tim P. Whitby/Getty Images Kieran Hayler und Katie Price bei der "Fifty Shades Darker"-Premiere in London

