Nachdem Rebel Wilson (41) letztes Jahr verkündet hatte, dass sie von nun an mehr auf ihre Gesundheit und ihr Gewicht achten will, purzelten bei der Schauspielerin die Pfunde. Bis jetzt verlor die Pitch Perfect-Darstellerin über 30 Kilo. Deshalb hat sie es sich nun auch verdient, ein bisschen zu sündigen. Und dafür hätte die Blondine keinen besseren Anlass wählen können als ihren Geburtstag. Den hat die frischgebackene 41-Jährige jetzt mit allerlei Leckereien in vollsten Zügen genossen.

An den Festlichkeiten ließ Rebel ihre Follower in ihrer Instagram-Story mit vielen Fotos und Clips teilhaben. Und wie verbrachte sie ihren Ehrentag? Die gebürtige Australierin gönnte sich mit sechs ihrer engsten Freundinnen ein bisschen Wellness in einem Hotel in Beverly Hills. Das Highlight: Die gesamte Suite war mit pinkfarbener Deko und ganz vielen Luftballons geschmückt. Selbst der Geburtstagskuchen war rosa. Das war allerdings nicht die einzige Leckerei, über die sich der "Isn't It Romantic"- Star freute. Es gab auch jede Menge Kekse, Pralinen, Mini-Muffins und Süßigkeiten zum Naschen.

Rebel verbrachte den Tag aber nicht nur damit, zu feiern und Leckereien zu schnabulieren. Sie blieb ihrem Gesundheitsvorsatz trotzdem treu und machte ein bisschen Sport. "Eine Geburtstagswanderung", betitelte sie ein Foto von sich, wie sie durch die Landschaft von L.A. spaziert.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson an ihrem Geburtstag im März 2021

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de