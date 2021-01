Rebel Wilson (40) denkt gar nicht ans Aufhören! Das vergangene Jahr hatte die Pitch Perfect-Darstellerin voll und ganz ihrer Gesundheit gewidmet: So hatte die Blondine nicht nur ihre Ernährung umgestellt, sondern auch viel Sport getrieben – und das so richtig erfolgreich: Insgesamt soll die australische Schauspielerin rund 20 Kilo abgenommen haben. Doch die Blondine denkt offenbar gar nicht daran, sich auf ihren Erfolgen auszuruhen: Auch 2021 will Rebel ihre Fitness-Routine beibehalten!

Dabei stünde der Gewichtsverlust für Rebel aber nicht im Fokus, wie ein Insider jetzt gegenüber HollywoodLife berichtete – stattdessen habe die Schauspielerin etwas anderes vor Augen: Sie wolle sich einfach wohl und fit fühlen. "Es geht ihr darum, den gesunden Lebensstil beizubehalten und sich weiterhin körperlich zu pushen", erklärte die Quelle und betonte: "Sie liebt es, wie fit und gesund sie sich fühlt."

Und für dieses Gefühl überwindet Rebel offenbar regelmäßig ihren inneren Schweinehund. "Selbst wenn sie einen schlechten Tag hat, zwingt sie sich dazu, ihre Trainingssachen anzuziehen und rauszugehen", gab der Insider einen weiteren Einblick in das Privatleben des "Pitch Perfect"-Stars.

Rebel Wilson, australische Schauspielerin

Rebel Wilson, australische Schauspielerin

Rebel Wilson im Dezember 2020

