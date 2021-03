In der Kuppelshow Are You The One? suchen Singles nach ihrem Perfect Match innerhalb der Drehzeit. Dabei war sich Kandidatin Vanessa Martinez sicher, ihres gefunden zu haben – Marc Bunde sollte es sein. Der Singlemann sah das allerdings anders und vermutete in Mirjam seine perfekte Partnerin. Um den Auszug ihres Schwarms zu verhindern, verkaufte Vanessa kurzerhand das Match-Ergebnis der beiden. Promiflash erzählt sie jetzt, wie sie inzwischen darüber denkt.

Im Gespräch mit Promiflash bleibt Vanessa bei ihrer Meinung: Sie würde alles wieder genauso machen. Auf die Frage, ob ihre Entscheidung tatsächlich mit Marc oder doch eher mit dem Geld zu tun hatte, gibt sich die dunkelhaarige Beauty ehrlich. "In dem Moment ging es mir um Marc. Aber meine Teilnahme beruhte selbstverständlich darauf, den Gewinn zu kassieren und gleichzeitig einen Mann kennenzulernen", stellt sie klar. Ihrer Meinung nach lüge jeder, der behauptet, nicht wegen der Reichweite und wegen des Geldes bei der Show zu sein.

Mit ihrer direkten Art sorgte sie auch in der Show schon für Irritation. Marc gegenüber erwähnte sie unverblümt, dass sie sich gerne auf sein Gesicht setzen würde. "Das ist meine Art zu flirten. Ich bin sehr direkt und mochte ihn nun mal leiden", erklärt sie die skurrile Situation gegenüber Promiflash.

TVNOW Marc und Mirjam bei ihrem Einzeldate

Instagram / v.martinez_official Vanessa Martinez, Kandidatin bei "Are You The One?" 2021

TVNow Marc, Vanessa und Christin bei "Are You The One?"

