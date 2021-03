Katie Price (42) musste für ihren Sohn Harvey (18) in letzter Zeit tief in die Tasche greifen! Die als Boxenluder bekannt gewordene Promi-Mama hat vor ein paar Wochen berichtet, dass sie ihren Sohnemann schweren Herzens in ein Wohnheim gebracht hat. Hier soll sich künftig professionelles Personal um die Bedürfnisse des 18-Jährigen kümmern, der aufgrund eines Gendefekts schwerbehindert ist. Dass sein Verhalten auch in der Pandemie eine besondere Herausforderung für die alleinerziehende Britin war, zeigt nun folgende Aussage: Harvey Price hat während des Lockdowns sechs Fernseher zerschmettert!

In einem Interview mit The Sun sucht Katie Price nach einer kreativen Lösung, um künftig zu verhindern, dass Harvey weitere teure Fernsehgeräte zerstört. Während sie liebevoll Harveys Wange streichelt – dem sie den Vorfall nicht übel zu nehmen scheint – kommt ihr die zündende Idee: "Wie cool wäre denn ein Beamer, mit dem man einfach an eine weiße Wand projizieren könnte!"

Dieser Vorschlag scheint bei Katies Sohn, der am Prader-Willi-Syndrom leidet, direkt Anklang zu finden. Er antwortet prompt: "Oh, ja Mum!" Die Anschaffung scheint beschlossene Sache zu sein – und wird sicher dafür sorgen, dass Katies Geldbeutel geschont wird, während Harvey nicht auf sein Unterhaltungsprogramm verzichten muss.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und Harvey Price

Instagram / katieprice Harvey Price im November 2020

