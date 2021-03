Große Trauer um Joan Weldon. Die US-Amerikanerin hatte ihre Karriere als Opernsängerin begonnen. In den frühen 1950er-Jahren startete sie dann allerdings als Filmdarstellerin in Hollywood durch. Ihr berühmtester Film ist der Horror-Kultstreifen "Formicula" aus dem Jahr 1954, in dem sie es mit riesigen mutierten Ameisen aufnehmen musste. Jetzt müssen sich die Fans der Horrorfilmdiva allerdings für immer von ihr verabschieden. Joan ist im Alter von 90 Jahren verstorben.

Wie die Zeitung The Sun aus dem Nachruf des Leinwandstars erfahren hat, ist Joan bereits im vergangenen Monat gestorben. "Mit großer Trauer müssen wir bekannt geben, dass Joan Louise Weldon Podell von uns gegangen ist. Eine liebevolle und hingebungsvolle Mutter, Ehefrau, Großmutter und Freundin", heißt es in der Anzeige. Zu den genauen Todesumständen ist bisher noch nichts bekannt. Joan hinterlässt ihren Ehemann David Podell, ihre Tochter Melissa, ihre Stieftochter Claudia und ihre drei Enkelkinder: Sienna, Alexander und Ella.

Ihre Liebsten fanden rührende Worte, um sich von Joan zu verabschieden. "Eine talentierte und erfolgreiche Opernsängerin und Theater-, Film-, Musical- und Fernsehdarstellerin. Viele kannten sie einfach als Joanie, die für ihre kleinen Streiche bekannt war und überall Freude verbreitete. Eine lebensfrohe und elegante Lady, die alle sehr vermissen werden, die diese wunderbare und außergewöhnliche Frau kannten", heißt es in ihrem Nachruf weiter.

United Archives GmbH / ActionPress Joan Weldon in dem Film "Die letzte Kugel", 1957

United Archives GmbH / ActionPress Joan Weldon in dem Film "Formicula"

SIPA PRESS / ActionPress Randolph Scott und Joan Weldon in dem Film "Dieser Mann weiß zu viel", 1954

