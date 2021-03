Profitänzerin ist Isabel Edvardsson (38) in freudiger Erwartung! Das beliebte Let's Dance-Urgestein legt momentan wegen baldigen Familienzuwachses eine Baby-Pause ein, denn bald wird bereits der zweite Sohnemann der Promi-Tanzlehrerin das Licht der Welt erblicken. Viele Fans dürften die Blondine deshalb bereits im TV vermissen. Ist eine Rückkehr in die beliebte Unterhaltungsshow mit atemberaubenden Choreografien nach der zweiten Schwangerschaft ausgeschlossen? Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet Isabel nun, wie es um ihre "Let's Dance"-Comeback-Pläne steht!

Auf Anfrage, ob sie bald wieder elegant über das Parkett schweben wird, gab die baldige Zweifach-Mama preis: "Ich habe schon einmal ein Comeback gehabt, dass es ein zweites geben wird, schließe ich nicht aus." Wann genau, kann die gebürtige Schwedin jedoch noch nicht sagen – und hütet sich vor voreiligen Plänen: "In den letzten Jahren habe ich gemerkt, es kommt nie so wie man denkt! Deswegen nehme ich die Dinge so an, wie sie kommen und genieße den Moment."

Ob sich Isabel erst mal eine Pause gönnen wird, bevor sie wieder durchstartet, bleibt abzuwarten. Doch die Profitänzerin möchte sich alle Optionen für die Zukunft offen halten. Und das, "obwohl jetzt sicherlich alle Zweifach-Mamas da draußen sagen werden, dass ich verrückt bin", scherzte Isabel abschließend.

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Tänzerin Isabel Edvardsson

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Anzeige

Getty Images Die Tänzer Isabel Edvardsson und Marcus Weiß

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de