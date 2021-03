Diese Bilder erzählen jetzt eine wundervolle Geschichte! Schon seit Langem hatten der ehemalige Westlife-Star Brian McFadden (40) und seine Verlobte Danielle Parkinson versucht, ein Kind zu bekommen. Weil es auf natürlichem Weg einfach nicht klappen wollte, entschieden sich die beiden vor rund einem Jahr für eine künstliche Befruchtung. Danielle erlitt zwei Fehlgeburten. Dennoch gab das Paar nicht auf, im vergangenen November teilte es die Nachricht von Danielles erneuter Schwangerschaft. Im Mai soll die gemeinsame Tochter das Licht der Welt erblicken. Die bisherige Reise hat Brian nun in einer Fotoreihe festgehalten.

Auf Instagram veröffentlichte der Musiker die Zusammenstellung von Fotos, die Danielles Stadien der Schwangerschaft zeigen. Mal im Bikini, mal in BH und Jogginghose posiert die 39-Jährige darauf im Profil für die Kamera. Deutlich zu sehen: Ihr mit jeder Aufnahme größer werdender Babybauch. "Die wunderschöne Danielle mit dem monatlich wachsenden Mini-Mac", schrieb Brian unter den Beitrag. Der 40-Jährige ist bereits Vater zweier Töchter, die aus seiner früheren Beziehung mit der Atomic Kitten-Sängerin Kerry Katona (40) stammen.

In einem Instagram-Livestream hatte Danielle selbst kürzlich über ihre Fehlgeburten gesprochen. "Wir haben all diese negativen Nachrichten bekommen, all diese Worst-Cast-Szenarien, aber man muss einfach weitermachen und alles versuchen", hatte sie darin erklärt. Entscheidend sei es, in die bestmögliche körperliche und mentale Verfassung zu kommen. "Wenn das etwas ist, was man wirklich möchte, muss man einfach alles hineinschmeißen, was man hat", hatte sie betont.

Instagram / brianmcfadden123 Danielle Parkinsons Stadien der Schwangerschaft

Instagram / brianmcfadden123 Danielle Parkinson und Brian McFadden, November 2019

Instagram / daniparky Brian McFadden und seine Verlobte Danielle Parkinson im Juli 2019

