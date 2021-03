Wird es heute Tränen bei Germany's next Topmodel geben? Die Chancen stehen gut, denn endlich steht das sehnsüchtig erwartete Umstyling an – in dem Heidi Klum (47) mithilfe eines Stylingteams ihren "Meedchen" einen komplett neuen Look verpasst. Dass nicht jede am Ende mit der Veränderung zufrieden ist, haben bereits die zahlreichen Gefühlsausbrüche ehemaliger Teilnehmerinnen in vergangenen Staffeln gezeigt. Promiflash hat nun GNTM-Girl Mareike gefragt, welche Frisur der absolute Albtraum für die Hochschulabsolventin aus Halle wäre.

Jahrelang hat GNTM-Anwärterin Mareike Zentimeter für Zentimeter ihrer Prachtmähne gezüchtet. Dass das lange Haar nun einer Kurzhaarfrisur weichen könnte, besorgt die 25-Jährige. Im Gespräch mit Promiflash gesteht sie: "Ich hoffe natürlich, dass ich nicht diejenige sein werde, die viel Haare lassen muss - das wäre echt schlimm für mich, so ein Kurzhaarschnitt!" Ob ihre Gebete erhört werden, wird sich heute Abend herausstellen!

Für so manches Mädchen wären Pixie-Cut und Co. Grund genug, den Wettbewerb zu verlassen – jedoch nicht für Mareike: "Jedem, der sich bei GNTM bewirbt, sollte bewusst sein, dass die Möglichkeit besteht, beim Umstyling wortwörtlich dran zu sein. Damit muss man rechnen. Ich war mir dessen vorher bewusst und bin trotzdem hier", stellt sie abschließend klar.

Anzeige

Instagram / tothemandm Mareike, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / tothemandm GNTM-Kandidatin Mareike Müller

Anzeige

Instagram / tothemandm GNTM-Kandidatin Mareike

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de