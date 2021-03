Sie schwelgt in Erinnerungen! Brooklyn Beckham (22) ist der älteste Sohn von Designerin Victoria (46) und Ex-Fußball-Profi David Beckham (45). Schon von Kindesbeinen an steht der Promi-Spross im Fokus der Öffentlichkeit. Doch seit einigen Jahren geht Brooklyn seinen eigenen Weg. Darauf ist vor allem Mutter Victoria stolz – und das beweist sie nun einmal mehr: Zu seinem Geburtstag widmet sie ihrem Sohn jetzt süße Zeilen im Netz!

Via Instagram teilt die 46-Jährige ein süßes Throwback-Pic von sich und Brooklyn als Baby. "Heute vor 22 Jahren hat sich unser Leben für immer verändert. Die gütigste und schönste Seele, der unglaublichste Sohn, Bruder und Verlobte. Alles Gute zum Geburtstag, Brooklyn! Wir lieben dich und sind so stolz auf den Mann, der du geworden bist", betitelt die Fashiondesignerin ihren Nostalgie-Beitrag.

Doch nicht nur Vic ist an Brooklyns Geburtstag ganz sentimental – auch Papa David nutzt den Ehrentag seines Ältesten, um ein niedliches Kinderbild zu teilen. "Wir lieben dich so sehr und hoffen, dass du heute einen fantastischen Tag hast. [...] 22 Jahre alt, wow", versucht der 45-Jährige seine Emotionen in Worte zu fassen.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrem Sohn Brooklyn in jungen Jahren

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Romeo, Victoria und Brooklyn Beckham

Anzeige

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham als Kleinkind

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de