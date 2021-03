So schön kann wahre Liebe aussehen! Kürzlich zeigte Kate Hudson (41) bereits ein Pic von sich und ihrem Freund beim Knutschen – jetzt waren ihre Eltern dran! Goldie Hawn (75) und Kurt Russell (69) sind seit 1983 ein Paar und haben in dieser Zeit offenbar nichts von ihrer Leidenschaft füreinander eingebüßt. Das bewies ihre Tochter Kate der Welt jetzt mit einem Kussfoto von den beiden. Und das Busseln scheinen Goldie und Kurt noch zu beherrschen wie am ersten Tag.

Auf Instagram teilte Kate jetzt nämlich ein Bild vom Schmatzer ihrer Eltern. Im Vordergrund ist ein üppiger Rosenstrauß zu sehen, der gut zur floralen Raumgestaltung passt – auch die Tapeten und Bodenfliesen warten mit kleinen Blümchen auf. Inmitten dieser romantischen Atmosphäre vereinigen Goldie und Kurt ihre Lippen, sodass auch ihre Tochter ins Schwärmen kommt: "Sie sind wirklich süß!", schrieb die 41-Jährige zu der Aufnahme. Anscheinend ist diese Liebesgeschichte noch lange nicht an ihrem Ende angekommen.

Kates Fans reagierten überschwänglich auf dieses Liebes-Pic. Neben ganz vielen roten Herzchen sendeten die Follower ihre Ehrerbietung für das Hollywood-Traumpaar. "Das beste Pärchen der Welt. Ich liebe sie!", schrieb beispielsweise ein User.

Anzeige

Instagram / katehudson Goldie Hawn und Kurt Russell

Anzeige

Getty Images Kate Hudson bei der Baby2Baby-Gala in L.A. im November 2019

Anzeige

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de