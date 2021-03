So ausgelassen haben die Fans Britney Spears (39) wohl schon lange nicht mehr gesehen. Die Sängerin sorgte in den vergangenen Wochen vor allem durch ihren andauernden Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater und die Dokumentation "Framing Britney Spears" für Aufsehen. Ihr Freund Sam Asghari (27) scheint die "Everytime"-Interpretin in dieser schweren Zeit aber immer wieder aufheitern zu können. Jetzt gratulierte Britney ihrem Liebsten mit einem niedlichen Post zum Geburtstag – und zeigte sich dabei von ihrer humorvollen Seite.

Auf Instagram schrieb die 39-Jährige: "Herzlichen Glückwunsch an den Mann, der mich immer zum Lachen bringt." Dazu teilte sie zwei Clips, in denen die beiden Brits eigenen Hit "Toxic" veräppeln. An einer Stelle des Songs wurde die Musik durch ein lautes Quietschen ersetzt. Passend dazu pressen die beiden in den Videos ihre Gesichter gegen eine gläserne Duschtür. "Wer hat es besser gemacht?", fragte Britney ihre Follower.

Auch Sam selbst nahm seinen Ehrentag offenbar mit Humor. "Ich habe nie verstanden, warum Leute das Älterwerden feiern, aber mit dem Alter kommt die Weisheit! Ich weiß viele von euch denken, ich wäre schon 42, aber heute bin ich 27 geworden", scherzte er auf seinem Account.

