Am Freitagabend geht Let's Dance endlich so richtig los. Nach der großen Kennenlernshow in der vergangenen Woche können es die 14 Tanzpaare derweil kaum erwarten, ihre hart erarbeiteten Choreografien zu Salsa, Walzer und Co. zum Besten geben zu können. Während Rúrik Gíslason (33) sich aufgrund seiner Wildcard etwas ausruhen kann, müssen sich die anderen 13 Promis und Partner die Gunst der Zuschauer ertanzen. Doch wen seht ihr schon jetzt auf dem Treppchen?

Rúrik und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (33) werden heute Abend etwas erleichterter tanzen – sie sind dank des "Goldenen Tickets" bereits eine Runde weiter. Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) müssen hingegen alles geben, um bei den Fans mit ihrem Tango punkten zu können. Und auch die Sängerin Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29) wollen heute ihr Können unter Beweis stellen. Ebenfalls hoch motiviert: der Sport-Reporter Kai Ebel (56) und der "Let's Dance"-Liebling Kathrin Menzinger (32). Was das RTL-Gesicht wohl so aufs Parkett bringt?

Aber auch Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) wollen den Zuschauern mit einem Wiener Walzer den Kopf verdrehen. Ob ihnen das gelingt? Auma Obama und Andrzej Cibis (33) sind auf jeden Fall auch schon ganz heiß und wollen mit einem klassischen Walzer überzeugen. Der Boxer Simon Zachenhuber und Patricija Belousova beweisen sich heute Abend auch erstmals als Paar. Genauso motiviert sind auch Vanessa Neigert (28) und Alexandru Ionel, Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) sowie Erol Sander (52) und Marta Arndt (31). Letztere werden einen Tango zu "Vier Jahreszeiten: Winter" von Antonio Vivaldi tanzen.

Mickie Krause (50) war in der vergangenen Woche eher im unteren Viertel der Punkteskala – kann er es heute mit Malika Dzumaev rausreißen? Auch Jan Hofer (69) glänzte in der Kennenlernshow nicht wirklich, aber mit Christina Luft (31) an seiner Seite wird das heute sicherlich ein Fest. Doch wie werden sich Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy sowie Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42)? All das wird sich heute Abend zeigen. Und – wer ist euer Favorit? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Paar 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Robert Beitsch und Senna Gammour bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Jan Hofer bei "Let's Dance"

