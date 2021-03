Das wird eine ziemlich spannende Angelegenheit! Am vergangenen Freitag startete die neue Let's Dance-Staffel mit der großen Kennenlernshow. In verschiedenen Gruppentänzen konnten die Promis schon mal zeigen, was in ihnen steckt. Nun haben alle Kandidaten ihren Profitänzer zugeteilt bekommen und die erste Show mit den ersten Einzel-Performances steht an. Doch welche Tänze werden die 14 Paare morgen aufs Parkett bringen?

Rúrik Gíslason (33) kann die Sendung zwar ganz entspannt angehen – er hatte sich vergangene Woche die Wild-Card sichern können und kann in der ersten Show nicht rausgewählt werden – dennoch wird er mit einer Salsa zu "Vivir Mi Vida" von Marc Anthony (52) Vollgas geben und den weiblichen Fans mit seinem Hüftschwung den Kopf verdrehen. Für Vanessa Neigert (28) steht ebenfalls Salsa auf dem Programm: Sie wird jedoch zu "Tres Deseos" von Gloria Estefan (63) die Bühne zum Beben bringen. Feurig und leidenschaftlich geht es zudem bei Senna (41) zu. Sie wird zu "Shut Up" von den Black Eyed Peas einen Tango zum Besten geben – genauso wie Valentina Pahde (26), die zu Louis Armstrongs "The Kiss Of Fire" performen wird.

Etwas ruhiger geht es hingegen bei Auma Obama zu. Sie tanzt den Langsamen Walzer zu "Natural Woman" von Aretha Franklin (✝76). Kim Riekenberg (26) ist ebenfalls im Team Langsamer Walzer und wird zu "I'm Kissing You" von Des'ree übers Parkett schweben. Simon Zachenhuber und Ilse DeLange (43) trainierten in den vergangenen Tagen auch für einen Walzer – allerdings für den Wiener Walzer!

Alle "Let's Dance"-Tänze der ersten Show auf einen Blick:

Ilse DeLange tanzt mit Evgeny Vinokurov (30) den Wiener Walzer zu "One And Only" von Adele

Valentina Pahde und Valentin Lusin (34) tanzen einen Tango zu "The Kiss Of Fire" von Louis Armstrong

Rúrik Gíslason und Renata Lusin (33) tanzen Salsa zu "Vivir Mi Vida" von Marc Anthony

Kai Ebel (56) und Kathrin Menzinger (32) tanzen Quickstep zu "Im Wagen Vor Mir" von Henry Valentino

Auma Obama und Andrzej Cibis (33) tanzen den Langsamen Walzer zu "Natural Woman" von Aretha Franklin

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen den Wiener Walzer zu "Keine Rosen" von Teesy

Vanessa Neigert und Alexandru Ionel tanzen Salsa zu "Tres Deseos" von Gloria Estefan

Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) tanzen Cha Cha Cha zu "It's Raining Men" von The Weather Girls

Erol Sander (52) und Marta Arndt (31) tanzen Tango zu "Vier Jahreszeiten: Winter" von Antonio Vivaldi

Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev tanzen Cha Cha Cha zu "Party Rock Anthem" von L.M.F.A.O.

Jan Hofer (69) und Christina Luft (31) tanzen Cha Cha Cha zu "Don't Go Breaking My Heart" von Elton John (73)

Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy tanzen den Langsamen Walzer zu "I'm Kissing You" von Des'ree

Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42) tanzen den Quickstep zu "Rama Lama Ding Dong" von Rocky Sharpe & The Replays

Senna Gammour und Robert Beitsch (29) tanzen den Tango zu "Shut Up" von den Black Eyed Peas

Wichtige Anmerkungen: Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich in der "Let's Dance"-Kennenlern-Show 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de