Sie können endlich sesshaft weren! Ein paar Wochen ist es mittlerweile her, dass Paola Maria (27) und Sascha Koslowski (34) ihren Fans verrieten, dass ab sofort Dubai ihre neue Heimat ist. Als die YouTuber diese Neuigkeit verkündeten, waren sie tatsächlich bereits vor Ort und warteten nur noch auf ihre Habseligkeiten aus Deutschland. Einen wichtigen Punkt konnten sie allerdings lange nicht von ihrer To-do-Liste streichen: Die Haussuche. Doch das hat sich jetzt endlich geklärt!

Seit ihrer Ankunft in Dubai wohnen Paola, Sascha und ihre zwei Jungs in einem Häuschen zur Untermiete. Aber das soll natürlich keine Dauerlösung sein. Spätestens wenn ihre Möbel und Kisten aus ihrer alten Heimat eintrudeln, wollte das Paar eine neue Bleibe gefunden haben. Wochenlang waren sie auf der Suche und wurden jetzt tatsächlich fündig! "Wir haben endlich ein neues Zuhause. Können es kaum erwarten, einzuziehen", gibt die zweifache Mutter überglücklich auf ihrem Instagram-Kanal preis.

Wie es in ihren neuen vier Wänden aussieht, geben die Netz-Stars aktuell noch nicht preis – doch das wird sich in den kommenden Tagen bestimmt ändern. Zahlreiche Fans freuen sich mit der Familie und kommentieren den Beitrag begeistert. So auch Sarah Harrison (29), die selbst mit ihren Liebsten vor Kurzem nach Dubai ausgewandert ist. "Jaaa, freut mich sehr", schreibt sie.

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Juli 2018 in Berlin

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leonardo in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Januar 2021 in Dubai

