Für Mareike Müller (26) kam es beim Umstyling knüppeldick. Jahr für Jahr verpasst Heidi Klum (47) ihren Germany's next Topmodel-Kandidatinnen mithilfe ihres Stylistenteams eine Look-Veränderung. Im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln blieben dieses Mal allerdings einige der "Meeedchen" verschont – nicht aber Mareike. Die zeigte sich schon im Voraus besorgt, dass sie womöglich einen Kurzhaarschnitt verpasst bekomme. Dieser könne nicht zuletzt auch ihr Sexleben beeinträchtigen. Es kam, wie es kommen musste: Mareikes Schopf wurde an allen Ecken und Enden zusammengestutzt. Was sie von ihrer neuen Frise hält, hat sie nun im Gespräch mit Promiflash verraten.

"Der neue Look ist natürlich schon extrem! Für das Model-Business sind die neuen Haare natürlich super. Ich steche hervor und der Look unterstreicht meinen Charakter – crazy, wild und frech", zeigt sich Mareike doch recht angetan. Privat allerdings müsse sie sich noch an die neuen Haare gewöhnen, insbesondere das Styling sei schwieriger als erwartet. Sieht sie aufgrund der optischen Veränderung jetzt tatsächlich ihr Sexleben in Gefahr? "Für mich sind lange Haare einfach ein Zeichen von purer Weiblichkeit", gesteht Mareike im Promiflash-Interview ein. Als sie sich erstmals mit den kurzen Haaren sah habe, habe sie die Frisur sofort mit einem Jungenhaarschnitt assoziiert. Das sei allerdings Quatsch, weil der Look ihre Gesichtszüge betone – sie sehe sogar weiblicher aus als vorher, sagt die 26-Jährige nun.

Anders als viele ihre Vorgängerinnen nahm sie das doch recht radikale Umstyling ziemlich gelassen. "Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben und würde mich als emotional gefestigt beschreiben", erklärt Mareike ihre besonnene Reaktion. Ein paar gefallene Haare bringen sie daher weder zum Weinen noch machen sie zur Dramaqueen.

GNTM-Kandidatin Mareike

Mareike, GNTM-Kandidatin 2021

GNTM-Mareike

