Während die Mobbing-Vorwürfe gegen Herzogin Meghan (39) und die baldige Ausstrahlung des Oprah-Interviews gegenwärtig die royalen Gemüter erhitzen, treibt insbesondere Queen Elizabeth II. (94) noch eine andere Sorge um: Prinz Philip (99) liegt weiterhin im Krankenhaus. Nachdem er zunächst wegen einer Infektion in die Klinik gebracht worden war, musste er sich nun aufgrund einer Vorerkrankung am Herzen einer Operation unterziehen. Für seine weitere Behandlung und Genesung soll er noch einige Tage in dem Hospital bleiben. Während Philip also weiterhin um seine Genesung kämpft, veröffentlichte das Social-Media-Team der Royals ein Foto des Prinzen mit seiner Frau.

Die aus dem Jahr 1976 stammende Aufnahme zeigt die Queen und Philip von deckenhohen Bücherregalen umgeben in der Bibliothek von Balmoral Castle. Während die Queen auf einem Stuhl sitzend durch einen Buchband blättert, stützt sich ihr Gatte locker auf der Rückenlehne ab und schaut lächelnd in die Ferne. Das Foto wurde zum World Book Day, einer jährlichen Wohltätigkeitsveranstaltung im Vereinigten Königreich, auf dem offiziellen Instagram-Account der königlichen Familie geteilt. Hinzugefügt wurde auch ein Gemälde, das Queen Victoria und Prinz Albert in der Bibliothek auf Schloss Windsor abbildet. Über die Jahrhunderte sollen sich dort über 50.000 Bücher und Manuskripte angesammelt haben.

Die Queen hat derzeit offenbar keine Möglichkeit, Philip in der Klinik zu besuchen. Grund dafür soll die andauernde Pandemie sein: Die 94-Jährige zählt zur Risikogruppe. Unterkriegen lässt sie sich davon aber offenbar nicht. Gerade erst nahm sie munter an einer Videokonferenz mit australischen Regierungsvertretern teil.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Ascot, England, 2011

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. bei der Royal-Ascot-Rennwoche 2016

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Anzeige

Wie denkt ihr darüber, dass zu diesem Zeitpunkt ein Foto der Queen mit Prinz Philip geteilt wurde? Ich halte das für eine wirklich schöne Geste! Ich finde das nicht sonderlich angemessen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de