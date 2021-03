Joachim Llambi (56) macht seinem Ruf als Jury-Schreck mal wieder alle Ehre! Der Let's Dance-Juror ist unter den Promikandidaten in jedem Jahr für seine harten Urteile gefürchtet. Er nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund und haut gerne mal den einen oder anderen Spruch raus. Das bekommen die Teilnehmer auch in der neuen Staffel schon zu spüren. In der Auftaktshow bekam nun Mickie Krause (50) sein Fett weg!

Der Ballermannstar und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev standen zum allerersten Mal als Tanzpaar gemeinsam auf der "Let's Dance"-Bühne und legten einen Cha-Cha-Cha zu "Party Rock Anthem" aufs Parkett. Mit ihrer Performance konnte Llambi allerdings so gar nichts anfangen. "Du bist doch aus dem Münsterland. Bring beim nächsten Mal eine Flasche Korn mit, damit ich mir das schön trinken kann", lautete sein hartes Urteil.

Jorge González (53) und Motsi Mabuse (39) waren da schon deutlich versöhnlicher. Motsi lobte zum Beispiel Mickies Taktgefühl und Jorge war sich sicher: "Ich glaube, das nächste Mal wird besser." Am Ende gab es allerdings gerade einmal sieben Punkte für den Musiker. Wie hat euch Mickies Cha-Cha-Cha gefallen? Stimmt ab!

