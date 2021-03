Sie kann es einfach nicht lassen! Seitdem bekannt ist, dass Emily Ratajkowski (29) ein Baby erwartet, hält sie ihre Fans im Netz stets auf dem Laufenden. Anstatt jedoch die klassischen Babybauchfotos zu posten, verzichtet das Model lieber komplett auf Kleidung. Schon des Öfteren präsentierte die werdende Mama ihrer Community ihre wachsende Babykugel komplett nackt – und jetzt legt sie neue, sehr verführerische Schnappschüsse nach.

Für Emily stand nun offenbar ein Schwangerschaftsshooting an. Ein paar Bilder postete sie auch auf ihrer Instagram-Seite – und diese könnten wohl kaum heißer sein. Während sie auf einigen Aufnahmen komplett hüllenlos in der Wanne liegt, posiert sie auf anderen nackt im Bett oder an einer Wand. Dabei immer im Mittelpunkt: ihr großer Babybauch. Die Fans waren sofort begeistert von den ästhetischen Fotos und überschütteten die Schwangere mit Likes und Kommentaren.

"Oh mein Gott, wie heiß", schrieb zum Beispiel Emilys Modelkollegin Irina Shayk (35). Der Schauspielerin Demi Moore (58) verschlug es bei diesem Anblick wohl komplett die Sprache und so hielt sie schlicht fest: "Wunderschön." In welcher Schwangerschaftswoche Emily ist, ist nicht genau bekannt. Doch lange dürfte es nicht mehr dauern, bis sie ihr Baby endlich in die Arme schließen kann.

Emily Ratajkowski, Model

Emily Ratajkowski im Januar 2021

Emily Ratajkowski im Februar 2021

