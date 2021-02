Emily Ratajkowski (29) befindet sich auf der Zielgerade ihrer Schwangerschaft. Das Model verkündete im Oktober 2020: Es erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit seinem Ehemann Sebastian Bear-McClard (33). Seit den süßen Babynews versorgt die gebürtige Britin ihre Follower regelmäßig mit Updates und vor allem neuen Bildern ihrer mittlerweile superrunden Kugel – so auch jetzt. Dabei deutet die Brünette nun sogar an, dass ihr Kind bald zur Welt kommen könnte.

"#bouttopop (zu deutsch: Platze bald)", schreibt Emily in der Bildunterschrift ihres neuesten Babybauch-Schnappschusses auf Instagram. Will sie damit etwa sagen, dass der Geburtstermin schon ganz nah ist? Unwahrscheinlich wäre das auf alle Fälle nicht. Denn als die "Gone Girl"-Darstellerin bekannt gab, dass sie schwanger ist, verriet sie: Sie ist in der 20. Woche – das ist jetzt rund fünf Monate her. Also könnte sie ihr Kind tatsächlich schon bald in den Armen halten.

Die 29-Jährige zeigt allerdings nicht nur ein neues Babybauchfoto von sich. In ihrer Instagram-Story teilt sie ihren Followern auch mit, dass sie heute ihren dritten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Sebastian feiert. "Drei unglaubliche Jahre voller Liebe und persönlichem Wachstum", schwärmt Emily.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Februar 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im November 2020

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der "Uncut Gems"-Premiere im Dezember 2019

