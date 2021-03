Toni Garrn (28) hat sich noch nicht mit allen körperlichen Veränderungen durch ihre Schwangerschaft angefreundet. Gerade erst gab das Model bekannt, dass es in anderen Umständen ist. Die Schönheit und ihr Freund Alex Pettyfer (30) freuen sich auf ihren ersten Nachwuchs. Toni ist sogar schon im sechsten Monat. Wie bei jeder werdenden Mutter wächst auch bei der 28-Jährigen nicht nur der Bauch, sondern auch die Oberweite – doch das gefällt Toni leider gar nicht.

Im Vogue-Interview wurde Toni gefragt, was das Nervigste in ihrer Schwangerschaft sei. Lange überlegen musste sie wohl nicht. "Das Nervigste sind wahrscheinlich meine Brüste. Sie sind explodiert und sehr schwer geworden – ab dem Tag, als ich erfuhr, dass ich schwanger bin, da bin ich ehrlich", gestand sie. Die gebürtige Hamburgerin habe eine Menge BHs online bestellt, jedoch keinen gefunden, der wirklich passt. "Wenn also jemand Empfehlungen für gute Schwangerschafts-BHs hat, schickt sie mir gern rüber", scherzte sie.

Trotzdem bezeichnete Toni ihre anderen Umstände als "das schönste, glücklichste Gefühl". "Das Beste an der Schwangerschaft ist definitiv, jeden Morgen aufzuwachen und zu wissen, dass ich schwanger bin", schwärmte die Laufstegschönheit. Sie sei total aufgeregt und froh, ihr Kleines in sich zu tragen – "egal, wie viel Übelkeit oder Schwindel oder Müdigkeit da sein mag."

Anzeige

Instagram/tonigarrn Toni Garrn, Mai 2020

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer bei ihrer Hochzeit im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Toni Garrn im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de