Antonia Hemmer und Patrick Romer leben räumlich erst einmal wieder getrennt! Ganze sechs Wochen lang konnten sich die Bauer sucht Frau-Teilnehmer regelmäßig sehen: Die Hannoveranerin war Mitte Januar aus beruflichen Gründen nach Konstanz und somit in die Nähe des Landwirts gezogen. Nun ist ihr Aufenthalt in der Stadt am Bodensee vorbei: Für die Influencerin hieß es Abschied nehmen – und das fiel ihr alles andere als leicht.

In ihrer Instagram-Story erklärte die Blondine: "Es war gestern einfach ein stressiger und vor allem emotionaler Tag [...]. Ich habe den ganzen Tag wirklich fast nur geweint, weil ich einfach so traurig war, dass ich fahren musste." Sie vermisse Patrick und die Wohnung, in der sie die vergangenen Wochen verbrachte, sehr. Inzwischen habe sie sich aber schon etwas beruhigt: "Mir geht es wieder gut und ich weiß auch, dass es kein Abschied für immer ist. Aber man gewöhnt sich nach einem Monat halt an die Situation und dann tut es schon sehr weh, zu fahren."

Schon bald will Antonia dauerhaft nach Konstanz ziehen. Wie sie im Interview mit Südkurier ausplauderte, sei sie bereits auf der Suche nach einer Wohnung. "Hier ist Patrick, mein großes Glück", schwärmte die gelernte Kosmetikerin. Außerdem ist sie von der Gegend ziemlich begeistert: "Hallo, was ist Konstanz für eine tolle Stadt? Der See, die Altstadt, die Schweiz, Italien gleich um die Ecke."

Instagram / patrick_romer_ Patrick und Antonia, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Fotograf Jonas Haid Patrick und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

