Hat Prinz Philip (99) damit nun endlich das Schlimmste hinter sich? Der Mann von Queen Elizabeth II. (94) war vor gut zweieinhalb Wochen in ein Krankenhaus in London eingeliefert worden. Während er dort zunächst wegen einer Infektion behandelt worden war, musste er anschließend für eine Herz-Operation in eine Spezialklinik. Dort erholte sich der vierfache Vater zuletzt von dem Eingriff – bis jetzt: Philip hat erneut die Einrichtung gewechselt!

Wie ein Pressesprecher des Palastes gegenüber Daily Mail erklärte, wurde der 99-Jährige am Freitagmorgen von einem Krankenwagen am St Bartholomew's Hospital abgeholt. Von dort wurde der Herzog von Edinburgh auf direktem Weg und von einer Polizei-Eskorte begleitet wieder zurück in das private King Edward VII.'s Hospital gebracht. "Es wird erwartet, dass der Herzog einige Tage im Krankenhaus bleibt, um die Behandlung fortzusetzen", heißt es in dem Statement weiter.

Wie es Philip derzeit geht, ist unbekannt. Der Wechsel des Krankenhauses soll jedoch ein gutes Zeichen sein. Nachdem bekannt geworden war, dass der 99-jährige Royal operiert werden musste, hatten sich viele Fans um ihn gesorgt – besonders aufgrund seines stolzen Alters und dem damit verbundenen Risiko.

Getty Images Prinz Philip im Juli 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Oktober 2018 in Windsor

Getty Images Prinz Philip im Oktober 2018

