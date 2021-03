Billie Eilish (19) meldet sich zu Wort! Die erfolgreiche Sängerin sorgte jüngst mit ihrer Doku "The World's A Little Blurry" für Schlagzeilen. Der Film zeigt nicht nur ihre Erfolgsgeschichte, die 19-Jährige gibt auch intime Details über ihre damalige Beziehung mit dem Rapper 7:AMP preis. Diese scheint nicht immer leicht gewesen zu sein. Daraufhin sollen die Bewunderer der Musikerin negative Kommentare auf dem Social-Media-Profil ihres Verflossenen hinterlassen haben. Jetzt bat Billie ihre Fans darum, nett zu ihrem Ex zu sein!

Nachdem sich zunächst 7:AMP selbst zu den anklagenden Worten von Billies Followern auf Instagram äußerte, appellierte nun auch die "Bad Guy"-Interpretin an ihre Community: "Bleibt immer nett Leute, egal was kommt! Ich liebe euch und bedanke mich für eure Unterstützung, aber seid nett!" Sie schien sich zwar über den Fansupport zu freuen, hatte aber wohl nicht gewollt, dass dieser sich durch Kritik an dem Musiker äußert.

In der Doku hatte Billie dem Rapper vorgeworfen, sich nicht genug um ihre Partnerschaft bemüht zu haben. 7:AMP selbst rechtfertigte sich diesbezüglich im Netz: Er gab seinen Followern zu verstehen, dass er damals den Tod seines Bruders verarbeiten musste und dementsprechend eine schwere Zeit durchgemacht hatte, als er mit Billie zusammen war. "Es liegt an euch zu verstehen, dass es mehrere Sichtweisen auf eine Situation gibt", gab er seinen Fans noch mit auf den Weg.

