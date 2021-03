Am Montag startet die neue Love Island-Staffel und damit geht auch der Aftertalk in eine neue Runde. In diesem Jahr übernehmen den Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Ex-Kandidatin Melissa Damilia (25). Zumindest die Influencerin ist schon auf Teneriffa angekommen – vorerst allein. Aber allzu lange muss sie wohl nicht auf ihren Freund Leander Sacher (23) verzichten. Denn der verriet nun: Auch er fliegt bald auf die Insel.

"Melissa ist ja schon auf Teneriffa und da werde ich auch bald sein. Da freue ich mich schon sehr drauf", erklärte der Gewinner von Die Bachelorette 2020 jetzt in seiner Instagram-Story. Dass er seine Liebste nicht direkt begleitet hat, hängt wohl mit seinem Studium und dem damit verbundenen Lernpensum zusammen. Doch offenbar will sich der Biologie-Student demnächst eine Auszeit und dafür etwas Sonne und Pärchen-Zeit gönnen. Wann er sich in den Flieger setzen will, behielt er für sich.

Ob sich Melissa und ihr Partner dann wohl ein Doppel-Date mit Jimi und dessen Freundin Yeliz Koc (27) haben werden? Der Schauspieler erzählte Promiflash vor Kurzem, dass die ihm während der Dreharbeiten auf Teneriffa Gesellschaft leisten wird. "Dann sind wir auch nicht getrennt, weil wir sind ja auch so drei Wochen dort und können von dort aus arbeiten", betonte er.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Bachelorette-Boy

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de