Toni Garrn (28) hat ihren Babybauch in den vergangenen Tagen gekonnt kaschiert. Am Freitag wurde bekannt, dass das deutsche Model gemeinsam mit seinem Mann Alex Pettyfer (30) seinen ersten Nachwuchs erwartet. Mittlerweile befindet sich die gebürtige Hamburgerin sogar schon im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft. Doch wie konnte sie die Babynews so lange geheimhalten? Neuste Paparazzi-Aufnahmen könnten einen Hinweis darauf geben.

Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die 28-Jährige bei einem Spaziergang durch den Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Sie trägt eine Jogginghose sowie eine gepufferte Winterjacke. Eine kleine Wölbung, wie sie im sechsten Monat einer Schwangerschaft eigentlich üblich ist, ist darunter kaum zu erkennen. Lediglich auf einem Foto, auf dem Toni von der Seite zu sehen ist, lässt sich erahnen, dass sie unter der Jacke einen Babybauch versteckt.

In einem Video, das die Modezeitschrift Vogue veröffentlicht hat, zeigte Toni, dass sie tatsächlich schon eine kleine Kugel hat – und darauf ist sie ziemlich stolz. "Es ist das schönste, glücklichste Gefühl. Ich berühre meinen Bauch und bin einfach superaufgeregt, mein Kleines in mir zu haben!", verriet sie im Interview.

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer bei ihrer Hochzeit im Oktober 2020

Instagram/tonigarrn Toni Garrn, Mai 2020

Getty Images Toni Garrn im November 2019 in Berlin

