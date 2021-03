Ziehen Ennesto Monté (46) und Danni Büchner (43) erst mal nicht zusammen? Der Realitystar genießt mit der Goodbye Deutschland-Auswanderin sein Liebesglück – nach einer überwundenen Krise schwebt das Paar wieder auf Wolke sieben. Immer wieder deuteten die beiden an, über kurz oder lang eventuell ein gemeinsames Heim zu beziehen – daraus wird aber erst mal nichts. Ennesto möchte auf jeden Fall vorerst in Deutschland bleiben!

In einem Q&A auf Instagram interessierten sich die Follower des Womanizers für seine aktuelle Wohnsituation. Ein aufgeregter Fan wollte unbedingt wissen, wo er lieber wohnen wollen würde – in Deutschland oder auf Mallorca. Ennesto fand eine deutliche Antwort auf diese Frage: "Im Moment klar Deutschland." Das bedeutet wohl, dass es in naher Zukunft wohl kein gemeinsames Liebesnest für Danni und den Promis unter Palmen-Star geben wird.

Der 46-Jährige deutete an, dass eine Familienangelegenheit der Grund dafür sein könnte. Warum er nämlich den Besuch auf Mallorca früher als gedacht abgebrochen hätte, erklärte er folgendermaßen: "In erster Linie, weil meine Kids mich brauchen." Der Entertainer hat zwei Söhne.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté, Februar 2021

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Deppe, Kenny / ActionPress Ennesto Monté im August 2017

