So groß ist Jenna Dewans Nesthäkchen inzwischen schon! Die Schauspielerin ist stolze Zweifachmutter. Nach ihrer Erstgeborenen Everly (7), die sie mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (40) bekommen hatte, erblickte im vergangenen Jahr ihr Sohn Callum das Licht der Welt. Die Geburt liegt nun genau zwölf Monate zurück und der Kleine darf seinen ersten Geburtstag feiern – zu dem widmete seine berühme Mama ihm einen besonders rührenden Post!

Auf Instagram teilt die Step Up-Darstellerin ein Foto, auf dem der frischgebackene Einjährige glücklich in die Kamera strahlt. Um zu verdeutlichen, wie sehr sich Callum in dem vergangenen Lebensjahr entwickelt hat, ist auf dem Bild außerdem ein Handyfoto von ihm kurz nach der Geburt zu sehen. In einem Kommentar zu dem Post macht Jenna deutlich, dass sie kaum fassen kann, wie groß ihr Sprössling schon ist: "Dass dieser kleine Engel heute ein Jahr alt ist, haut mich einfach um."

Callum habe ihr Leben von der ersten Sekunde an auf den Kopf gestellt und er versprühe seither pure Lebensfreude. "Es ist das größte Geschenk und die größte Ehre, deine Mama sein zu dürfen", schwärmt die 40-Jährige. Aufgrund der Gesundheitslage schmeißt die junge Familie zwar keine große Party – über einen Geburtstagskuchen durfte sich Jennas Junge aber dennoch freuen, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt.

Instagram / jennadewan Jenna Dewans Sohn Callum Michael Rebel Kazee

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin

Instagram / jennadewan Jenna Dewans Sohn Callum Michael Rebel Kazee, 2021

