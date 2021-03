Gibt es in dieser Staffel von Love Island trotz Lockdown ein paar Sixpacks zu sehen? Bald geht die beliebte Kuppelshow auf der Liebesinsel endlich wieder in eine neue Runde. Für gewöhnlich waren die Teilnehmer der bisherigen Ausgaben krass durchtrainiert. Stets standen jede Menge Muskeln und runde Kehrseiten auf dem Programm. Konnte der diesjährige Cast ohne die Fitnessstudios überhaupt an der Bikinifigur arbeiten? Promiflash hat nachgehakt...

Für das blonde Muskelpaket Fynn war der Lockdown keine Ausrede für sportliche Faulheit, wie er im Promiflash-Interview erklärte. Denn auch ohne Gym gebe es für ihn Wege, aktiv zu bleiben und die Masse zu halten. "Ich mache zum Beispiel mit so Resistance-Bändern, Fitness-Bändern, Sport. [...] Mit Wasserkanistern, Stühlen oder Koffern, dann geht das immer", stellte er seine kreativen Ideen vor. Auch die Rheinbergerin Bianca konnte sich anscheinend trotz der Situation fit halten: "Hier in der Quarantäne habe ich auch angefangen, ein paar Work-outs zu machen, mehr Gemüse zu essen und auf meine Ernährung zu achten."

Der Münchner Student Adriano hingegen habe sich nicht extra für das TV-Format in Shape gebracht. Für ihn sei es "einfach ein Lifestyle", den er gerne auslebe. So schaue er bereits seit zwei Jahren darauf, dass er genug Schritte am Tag geht und gute Lebensmittel zu sich nimmt. "Mein Training ist darauf ausgelegt, ohne Gym zu funktionieren", führte er weiter aus. Und Greta? Die setzt lediglich auf ihre guten Gene. "Da habe ich ein bisschen Glück. Durch Corona habe ich auch nicht mehr ganz so viel Sport gemacht", gab die selbstbewusste 21-Jährige ehrlich gegenüber Promiflash zu. Ab kommendem Montag dürfen die Zuschauer dann nicht nur die heißen Bodys der Singles begutachten, sondern auch mit ihnen bei der Suche nach der wahren Liebe mitfiebern.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Fynn, "Love Island"-Kandidat 2021

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Bianca, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Adriano, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI / Magdalena Possert Greta, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de