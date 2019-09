Bald wird wieder geflirtet, was das Zeug hält – denn Love Island geht endlich wieder an den Start! Am 9. September startet die dritte Staffel des beliebten Datingformats mit Jana Ina Zarrella (42). Bereits gestern wurden sieben willige Single-Ladys aus der Sendung vorgestellt, nun rücken die Herren der Schöpfung in den Fokus: Der Sender veröffentlichte jetzt auch die fünf flirtlustigen Boys, die ihre ganz große Liebe finden wollen!

Danilo (22)

Der Sport- und Fitnesskaufmann freut sich mit Sicherheit schon auf das Experiment im TV. Wie alle anderen sucht er eine Partnerin – doch will dabei nichts anbrennen lassen. "Ich bin Skorpion – wenn ich zusteche, tut es auch mal weh", erzählt er kampfbereit im Interview mit RTL II.

Dennis (27)

Mit seinem Sixpack möchte Dennis wohl die Frauen um den Verstand bringen. Der Content Creator weiß ganz genau, was er will und macht deutlich: "Beim ersten Date gibt es keine No-Gos." Welche Dame darauf wohl abfährt?

Erik (22)

Ist der Innsbrucker etwa der Romantiker unter den Männern? Im RTL II-Gespräch macht der 22-Jährige eines ganz deutlich: Seine Freundin würde er auf Händen tragen. "Für die nächste Frau, mit der es ernst wird, habe ich sogar schon ein Armband gekauft", gibt der Fotograf zu.

Mischa (27)

Auch Mischa will auf der Liebesinsel Mallorca seine Traumfrau finden. Als echter Charmeur und Gentleman möchte sich der Ludwigshafener beweisen und so die Herzen der Ladys erobern. "Ich habe noch nie eine Frau schlecht behandelt – mit Gefühlen spielt man nicht", macht der 27-Jährige deutlich.

Yasin (28)

Für den Fünften in der Runde beginnt in Kürze ebenfalls die "Love Island"-Reise. Vor der Konkurrenz hat der Sportlehrer aber keine Angst: "Gegen mich anzukommen, wird schwierig." Ob er für die richtige Frau wirklich alles tun würde?

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Danilo, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II – Magdalena Possert Dennis, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II – Magdalena Possert Erik, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II – Magdalena Possert Mischa, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II – Magdalena Possert Yasin, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Cast 2019

