Auf diese fünf attraktiven Herren der Schöpfung dürfen sich Bianca, Kathi und Co. also freuen! Erst am vergangenen Dienstag wurden die sechs ersten Love Island-Kandidatinnen verkündet, die ab dem 8. März auf Teneriffa nach der großen Liebe suchen werden. Bislang war nicht klar, welche Adonisse auf der Liebesinsel auf die flirthungrigen Girls warten. Jetzt hat der Sender die fünf knackigen Männer vorgestellt!

Ärgerten sich im letzten Jahr noch viele Islanderinnen darüber, dass kaum Südländer für den Cast ausgewählt worden waren, haben die Mädels der neuen Staffel dieses Problem definitiv nicht: Die Männergruppe ist wirklich außergewöhnlich südländisch! Einer von ihnen ist sogar schon ein bisschen bekannter: Der 21-jährige Breno aus Berlin ist nicht nur mega-durchtrainiert, sondern tanzt neben seinem Studium auch noch bei den SixxPaxx! "Frauen lieben Männer, die mit ihnen tanzen können", gibt sich der Brasilianer im RTL2-Interview zuversichtlich. Auch der Kandidat Amadu bringt viel Feuer in die Sendung: Der 25-jährige Halbafrikaner ist Musiker von Beruf und sieht sich als absoluten Frauenversteher.

Der 26-jährige Adriano will die Mädels ebenfalls mit seinem Talent um den Finger wickeln – dieses besteht allerdings nicht aus Hüftschwung und Rhythmus! "Schöne Worte sind mein Ding", erklärt der Student aus München. Der Verkaufsmitarbeiter Fynn aus Adendorf ist zwar ebenfalls kein Künstler, will die Frauen aber dennoch von sich überzeugen – auch wenn sich der 23-Jährige noch ein wenig Sorgen macht, von den Ladys in eine Schublade gesteckt zu werden: "Viele denken, dass ich gerne mit Frauen spiele, aber das stimmt überhaupt nicht", erzählt er. Der Letzte in der Runde ist Dennis aus Düsseldorf. Der 27-jährige Beamte nimmt sicherlich liebend gerne auch die Damenrunde einmal ganz genau unter die Lupe!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

