Marie Nasemann (31) spricht über eine furchtbare Erfahrung. Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Verlobter Sebastian Tigges bekamen im April 2020 ihr erstes Baby. Doch das Model war zwei Jahre zuvor schon einmal schwanger. Sie erlitt eine Fehlgeburt zwischen der sechsten und achten Woche. Die Brünette entschied sich nun dazu, das sensible Thema öffentlich zu thematisieren. Marie offenbart: Ihr Leben ist nach der Fehlgeburt aus den Fugen geraten.

Im Spiegel-Interview sprachen Marie und Sebastian von dem Moment, als sie die schlimme Nachricht von der Frauenärztin erfuhren. Während die Medizinerin schon davon redete, wie jetzt weiter verfahren werden müsse, stand das Paar komplett unter Schock. "Bei uns kamen nur Wortfetzen an", erinnerte sich der Anwalt an die Situation zurück. "Ich war sehr überrumpelt und hatte nicht damit gerechnet, dass mich so ein Schicksal treffen könnte", ergänzte die 31-Jährige.

"Die Ärztin hatte uns auch nicht gesagt, dass Frauen in dieser Situation eine Hebamme zusteht, die die natürliche Fehlgeburt begleitet. Eine Seelsorgenummer bekamen wir auch nicht", erzählte Sebastian weiter. Zu diesem Zeitpunkt habe das Paar nicht gewusst, wie häufig Fehlgeburten tatsächlich vorkommen. Für die Eltern war es dann nicht leicht, mit ihrer Trauer umzugehen. "Wir waren in einer Krise, stritten uns über Monate hinweg", gab der heutige Vater zu. Mit einer Abschiedszeremonie konnten sie dann aber schlussendlich ihren Frieden mit der furchtbaren Erfahrung machen.

