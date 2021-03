Es ist schon wieder Halbzeit bei The Masked Singer! Sieben kostümierte Promis sind aktuell noch im Rennen um den begehrten Pokal: Der Stier, der Flamingo, die Schildkröte, der Dinosaurier, der Monstronaut, der Leopard und das Küken. Letzteres gehört zwar nicht zu den stärksten Singstimmen in dieser Staffel, hat aber trotzdem viele Fans mit seiner süßen Art verzaubert. Doch welcher Star steckt bloß unter dem niedlichen Küken-Kostüm?

Der Stimme nach zu urteilen handelt es sich vermutlich um eine junge Promi-Dame – davon ist auch das Rateteam überzeugt! Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) haben bereits die Namen Cheyenne Ochsenknecht (20) und Bibi Claßen (28) in den Raum geworfen. Die Fans vermuten jedoch die folgenden Mädels unter dem Federkleid: Schauspielerin Jella Haase (28) steht im offiziellen Voting des Senders ProSieben auf Platz eins. Platz zwei belegt ihre Kollegin Karoline Herfurth (36). Auf Platz drei liegt Til Schweigers (57) Tochter Emma Schweiger (18).

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Küken-Indizien:

- Acht Eier in einer Eierschachtel

- Wärmelampe

- Springbrunnen

- Berlin

- Wippe

- Tupperdosen

- Wörterbuch "Piep"

- Das Küken streicht 21 Jahre auf Papier ab

- Ein Thermostat wird auf 35°C gestellt

- Geschwindigkeitsanzeige zeigt 25 Kilometer pro Stunde

- "Ich habe das Warten satt! Ich will frei sein wie ein Vogel. Irgendwo da draußen wartet sicher ein schönes, warmes Zuhause auf mich."

- "Andere bauen sich eins, andere buddeln sich eins – ich setze mich einfach ins gemachte Nest und freue mich über Gesellschaft."

- "Jetzt heißt es Ruhe bewahren und hinter der Schale üben, üben, üben."

- "Aktuell brauche ich noch Ruhe und Nestwärme, denn auf der Bühne zu stehen ist ein harter Job. Die Liebe, die ich bekomme, verleiht mir Flügel und die Lust, zu fliegen, steigt!"

- "Bald werde ich höher und schneller fliegen als alle anderen! Und ihr könnt meine ganze Schönheit bewundern."

- "Frisch aus dem Ei gepellt bin ich nun bereit, in einer anderen Liga zu spielen. Allerdings bringt das Erwachsenwerden auch Nachteile mit sich: Man ist ganz auf sich alleine gestellt, muss lernen, selbstständig zu sein und Verantwortung zu übernehmen."

- "Manchmal klappt nicht alles so, wie man es sich vorstellt. Ich bin eben erst fast perfekt – aber das ist vollkommen in Ordnung."

ProSieben / Willi Weber Das "The Masked Singer"-Küken

Wenzel, Georg Jella Haase beim Europäischen Filmpreis 2019

ProSieben / Willi Weber Das Küken bei "The Masked Singer"

