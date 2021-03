Den interessierten Blick auf die Welt meint man schon zu erkennen: Dua Lipa (25) verzückt ihre Fans normalerweise mit coolen Hits und heißen Auftritten. Doch jetzt ließ die Sängerin ihre Follower auch mal hinter die Star-Fassade blicken: Ihrem Vater gratulierte die "New Rules"-Interpretin jetzt nämlich mit einer ganzen Reihe von Kinderbildern. Auf Papas Arm wusste sie schon damals genau, wo die Kamera steht!

Die vier Fotos teilte Dua Lipa auf Instagram mit ihren Fans. Die Bilder zeigen sie in verschiedenen Altersstufen mit ihrem Vater: Mal sitzt sie zufrieden auf seinem Arm und schaut keck in die Kamera, mal sind die beiden mit wehenden Haaren am Strand zu sehen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Daddy Cool! Ich liebe dich!", schrieb die Dunkelhaarige unter den Post.

Auch in Sachen Liebe läuft es für die 25-Jährige zurzeit richtig gut: Mit Anwar Hadid (21), dem Bruder des Models Gigi Hadid (25), zeigte sie sich zuletzt superglücklich. Nachdem die "One Kiss"-Sängerin sich 2019 endgültig von ihrem Ex getrennt hatte, scheint sie in ihrem neuen Partner endlich ihren Mr. Right gefunden zu haben.

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa als Kind auf dem Arm ihres Vaters

Anzeige

Instagram / dualipa Dukagjin Lipa und seine Tochter Dua Lipa als Baby

Anzeige

Getty Images Dua Lipa bei den American Music Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de