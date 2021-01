Dua Lipa (25) scheint endlich angekommen zu sein! Die Sängerin hatte sich 2017, nach dreieinhalb Jahren von ihrem damaligen Freund Isaac Carew getrennt. Nur knapp ein Jahr später näherten sich die beiden wieder an und versuchten es erneut. 2019 trennte sich das Paar jedoch wieder – dieses Mal endgültig. Kurz darauf machte die "One Kiss"-Interpretin ihre Liebe zu Gigi Hadids (25) Bruder Anwar Hadid (21) öffentlich und präsentierte sich seitdem auf zahlreichen, gemeinsamen Turtelfotos. Nun bestätigte Dua Lipa, wie glücklich sie mit dem 21-Jährigen ist.

"Ich fühle mich in der Beziehung sehr wohl, mehr als in allen anderen", offenbarte die 25-Jährige im Magazin Rolling Stone. Dank der Beziehung zu Anwar sei ihr neuestes Album ganz anders als das erste. Während sich damals in ihrem Leben viel um Herzschmerz gedreht hat, würden ihre neusten Songs das Gegenteil widerspiegeln. Sie erzählte: "Dieses Mal fühlte ich mich so glücklich und die Dinge liefen so gut. Ich sagte mir: 'Okay, ich muss in der Lage sein, dieses Gefühl auf eine Weise darzustellen, die sich für mich nicht kitschig anfühlt.'" Sie sei davon ausgegangen, dass man als Künstler mit fröhlichen Liedern nicht mehr cool ist.

Es scheint, als habe die Songwriterin endlich den richtigen Mann gefunden, denn auch mit Anwars Familie versteht sich die Britin offenbar ausgezeichnet. Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 verbrachte die Musikerin die Zeit mit ihrem Freund sowie dessen Schwestern Gigi und Bella (24) auf Yolanda Hadids (57) Farm in Pennsylvania.

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa auf Instagram

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, Anwar Hadid und Hund Dexter

Anzeige

ActionPress Zayn Malik, Gigi Hadid, Dua Lipa und Bella Hadid in New York City

Anzeige

Wusstet ihr, dass sich Dua Lipa so wohl in ihrer Beziehung mit Anwar fühlt? Ja, das hat man eindeutig gemerkt. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de