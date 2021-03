Herzogin Meghan (39) kann nichts Schlechtes über die Queen (94) sagen! In der Nacht auf Montag wurde endlich das von den Fans mit Hochspannung erwartete Interview von Prinz Harry (36) und seiner Ehefrau mit Oprah Winfrey (67) veröffentlicht. So offen wie noch nie sprachen die Ex-Royals mit der Talklegende über die Medienhetzjagd auf die Suits-Darstellerin oder auch ihren Entschluss, von all ihren königlichen Ämtern zurückzutreten. Neben vielen negativ behafteten Themen hatte Meghan aber auch liebevolle Worte übrig – und zwar für Queen Elizabeth II.!

Schon das erste Aufeinandertreffen von Meghan und der Queen sei etwas ganz Besonderes gewesen, wie sie im CBS-Interview mit Oprah erzählte. "Es war gar nicht so förmlich, als ich ihre Königliche Hoheit das erste Mal getroffen habe." Tatsächlich sei sie sogar eine der ersten Royals gewesen, die Meghan persönlich kennenlernte. "Es war wundervoll und einfach zugleich. Zum Glück wusste ich nicht so viel über die Familie und ich hatte, Gott sei Dank, auch nicht recherchiert. Ich hätte mir davor sonst so sehr den Kopf zerbrochen", erklärte die Mama von Archie Harrison (1).

Auch über ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit der Queen konnte Meghan nur Gutes sagen – zusammen hatten sie im Juni 2018 einer Brückeneröffnung in Widnes beigewohnt. "Ich habe es sehr gemocht, ihre Begleitung zu sein", berichtete die US-Amerikanerin. Der Megxit habe auch keinen Keil zwischen die Eheleute und die Monarchin getrieben – ganz im Gegenteil, wie Harry betonte: "Ich habe mit meiner Großmutter im vergangenen Jahr mehr gesprochen als in vielen Jahren zusammen."

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan, Prinz Charles und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II. im Buckingham-Palast im Juni 2018

